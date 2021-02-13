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Зменшення повноважень Окружного адмінсуду Києва: деталі законопроекту Зеленського

Новость на русском → Київ, Субота 13 лютого 2021 14:11
Зменшення повноважень Окружного адмінсуду Києва: деталі законопроекту Зеленського Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України планує подати до Верховної ради три законопроекти щодо роботи судової системи. Один з них стосується повноважень Окружного адмінсуду міста Києва.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Як зазначається в повідомленні, першим законопроектом пропонується встановити, що всі судові спори, у яких оскаржуються акти центральних органів виконавчої влади, забираються з виключної підсудності Окружного адміністративного суду міста Києва і будуть передані Верховному суду як суду першої інстанції. Судом апеляційної інстанції у таких спорах буде Велика палата Верховного Суду.

Другий законопроект передбачає обов’язкову перевірку на доброчесність чинних та майбутніх членів Вищої ради правосуддя, а також врегульовує питання діяльності служби дисциплінарних інспекторів як постійного структурного підрозділу секретаріату ВРП.

Третім законопроектом вносяться зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення й запроваджується відповідальність за ненадання інформації на запит дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував скорочення повноважень Окружного адміністративного суду Києва. Для цього він направить до Верховної ради три законопроекти.

Як повідомляло РБК-Україна, Окружний адміністративний суд міста Києва скасував рішення міської влади про перейменування Московського проспекту на честь Бандери. Київська міська державна адміністрація готує апеляцію на це рішення ОАСК.

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