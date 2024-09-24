Сочный и яркий звук: как выбрать акустику для авто

Мультимедийное оборудование современных автомобилей становится все более совершенным. Но это редко касается громкоговорителей, поэтому характер звучания штатной автомобильной акустики как правило не удовлетворяет опытных меломанов.

Если не говорить о моделях премиального класса, динамики автомобильных мультимедийных систем имеют явный уклон не в качество звучания, а в техническое качество – то есть в безотказность. Как и любая другая деталь автомобиля, громкоговоритель должен работать долго и надежно, чтобы у владельца не нарушилось его мнение о надежности автомобиля в целом.

А о том, как верно акустика передает высочайшие частоты, как мягкие и глубочайшие ее басы либо, скажем, как естественно она воспроизводит вокал, конструкторы заботятся в последнюю очередь. Потому что считается, что это уже сфера Hi-Fi, платить за которую рядовой покупатель семейного автомобиля не будет. Однако динамики для качественного звука можно установить самостоятельно. И собственно стремление получить лучшее звучание – не единственный случай, когда автомобилисту нужны новые динамики для автомобиля.

Когда нужны новые динамики для авто

Новые громкоговорители для автомобиля нужно купить при желании радикально улучшить звук в салоне, при повреждении штатного громкоговорителя во время неквалифицированного ремонта или в ДТП. В конце концов, динамик иногда выходит из строя естественным способом: истлевший от влаги диффузор, сгоревшая катушка, оборвались ее тонкие провода-паутинки. Важный нюанс при выборе новых динамиков: штатная акустика во многих моделях авто отличается от стандартных размеров динамиков – по диаметру, глубине корпуса и расположению крепежных отверстий.

Как выбрать качественный звук

Построение качественной звуковой сцены в салоне авто – целая наука, в этой сфере работают специальные инсталляционные студии. По большому счету одной только заменой динамиков вопрос не решить, хотя удачно подобранные громкоговорители сами по себе часто тоже дают результат.

Для правильного подбора динамиков необходимо учитывать свои предпочтения относительно характера звучания, особенности интерьера конкретной модели авто, характеристики головного устройства и другие данные.

После предварительного изучения темы было бы полезно послушать, как звучат системы с разными компонентами в автомобилях с инсталляциями высокого класса, качество звучания которых признано экспертами по автозвуку. Наверное, проще всего было бы обратиться в ближайшую установочную мастерскую, где, как правило, есть стенды для прослушивания динамиков, а то и действующие демокары.

В мастерской можно будет получить компетентную консультацию по поводу характера звучания каждой модели, причем с учетом места в салоне, где акустика будет работать. В конце концов, вы можете увлечься темой и заказать у ателье не только динамики, но и их грамотную инсталляцию, а то и полный апгрейд вашей "музыки" – с использованием усилителей, конденсаторов, фильтров, звуковых процессоров и т.д.

Кратко

Важно понимать, что динамик сам по себе не решает принципиально качество воспроизведения сигнала. Недаром специалисты говорят об акустической системе – то есть о громкоговорителе, который имеет правильно усиленный и отфильтрованный сигнал плюс соответствующее его назначению акустическое оформление: жесткий подиум, а лучше – корпус нужного объема с фазоинвертором. Даже если нет возможности сделать такое оформление для своих новых динамиков, стоит хотя бы задемпфировать соседние с громкоговорителями кузовные панели с помощью поглощающих материалов. На самом деле это несложно, но результат будет лучше простой замены динамика.