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"Сокіл" веде перемовини щодо проведення сезону в іноземному чемпіонаті

Фото: Чемпіон України може тимчасово змінити прописку (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорців

Прийдешній сезон київський "Сокіл" може провести в одному із сусідніх чемпіонатів.

Про це розповів помічник головного тренера команди Костянтин Сімчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФХУ.

Чемпіон України з хокею сезон 2022/23 може провести в першості Польщі, Угорщини чи Словаччини. Керівництво "Сокола" вже розпочало перемовини з тамтешніми функціонерами.

Столичний гранд підтвердив участь у Континентальному кубку. Таке рішення далося босам "Сокола" нелегко, бо перспективи українського хокею, як і всього спорту, залишаються невизначеними через розв'язану РФ війну.

"Це – спільне рішення керівництва клубу і ФХУ. Звісно, ми не знаємо, чи стартує чемпіонат України-2022/23. Враховуючи це, ми ведемо перемовини щодо участі "Сокола" в чемпіонатах Польщі, Угорщини чи Словаччини", – заявив Сімчук.

Наразі клуб працює над джерелами фінансування. Зокрема, низка минулорічних партнерів, пообіцяли надавати "Соколу" підтримку і надалі. Також гранд на постійному зв'язку зі своїми хокеїстами. Керівництво киян отримало кілька пропозицій, але прагне зберегти кістяк команди.

До слова, "Рейнджерс" повів у фінальній серії Сходу після розгрому "Тампи-Бей".

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Соколхоккей