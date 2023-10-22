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"Сокол" нанес вице-чемпиону Украины третье поражение подряд

Фото: "Соколята" оформили камбэк на выезде (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Киевский "Сокол" одержал волевую победу над "Кременчугом" в очередной игровой день регулярного первенства сезона 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Украины, регулярное первенство

"Кременчуг" – "Сокол" – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Шайбы: Лялька, 18:54 – Чердак, 24:48, Бабинец, 46:02, Ромащенко, 58:39

 

Первыми отличились кременчужане. Под занавес первого периода индивидуальное мастерство продемонстрировал Лялька. Капитан хозяев сместился из-за ворот на ударную позицию и отправил шайбу над плечом Дьяченко.

Столичный гранд отыгрался на старте второй 20-минутки. Вратарь "Кременчуга" Кучер не смог зафиксировать шайбу после броска Толстушко от синей линии и вызвал хаос на "пятаке". В суматохе самым расторопным оказался Чердак и протолкнул "диск" за линию.

Победу же "соколята" вырвали в финальном периоде. Первым и отличился Бабинец, реализовавший с близкого расстояния момент после передачи Мазура. А на предпоследней минуте Ромащенко отправил шайбу в пустые ворота, когда "Кременчуг" выпустил шестого полевого.

"Сокол" с шестью победами из шести укрепил лидерство в чемпионате. Киевляне набрали 16 очков. В свою очередь "Кременчуг" остался на третьей строчке (10 пунктов).

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