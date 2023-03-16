RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Сокол" в третий раз обыграл "Днепр" и стал первым финалистом чемпионата Украины

Фото: Сергей Бабинец (в центре) реализовал штрафной бросок (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой столичного "Сокола" над херсонским "Днепром" завершилась полуфинальная серия плей-офф хоккейного сезона 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Украины, плей-офф, 1/2 финала, третий матч

"Сокол" – "Днепр" – 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Шайбы: Янишевский, 02:19, Куцевич, 21:48, Бабинец, 33:57 (буллит) – Тищенко, 11:14

Хозяевам льда удалось быстро открыть счет. Оборона херсонцев упустила рывок Янишевского, который влетел в правую зону вбрасывания и мощно пробил в ближний угол. "Днепр" отыгрался в большинстве в середине периода – Гребеник набросил в зону перед воротами, а Тищенко со второй попытки переиграл Дьяченко.

А вот во второй 20-минутке отличились только "соколята". Сначала в объятия партнеров попал Куцевич. Он в большинстве ударом с острого угла под дальнюю стойку застал врасплох голкипера "Днепра". Впоследствии ветеран Бабинец реализовал буллит за срыв выхода 1 в 0.

В финальном периоде "Сокол" сфокусировался на сохранении преимущества. На площадке было много борьбы и мало моментов. В конце концов цифры на табло столичного Дворца спорта ни киевляне, ни херсонцы уже не сумели изменить.

Итак, "Сокол" стал первым финалистом хоккейного первенства. В решающей серии столичный коллектив встретится с победителем противостояния "Легион" – "Кременчуг". В настоящее время вторые ведут в серии (2:0).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СоколЧемпионат Украиныхоккей