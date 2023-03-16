"Сокол" в третий раз обыграл "Днепр" и стал первым финалистом чемпионата Украины

Чемпионат Украины, плей-офф, 1/2 финала, третий матч

"Сокол" – "Днепр" – 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Шайбы: Янишевский, 02:19, Куцевич, 21:48, Бабинец, 33:57 (буллит) – Тищенко, 11:14

Хозяевам льда удалось быстро открыть счет. Оборона херсонцев упустила рывок Янишевского, который влетел в правую зону вбрасывания и мощно пробил в ближний угол. "Днепр" отыгрался в большинстве в середине периода – Гребеник набросил в зону перед воротами, а Тищенко со второй попытки переиграл Дьяченко.

А вот во второй 20-минутке отличились только "соколята". Сначала в объятия партнеров попал Куцевич. Он в большинстве ударом с острого угла под дальнюю стойку застал врасплох голкипера "Днепра". Впоследствии ветеран Бабинец реализовал буллит за срыв выхода 1 в 0.

В финальном периоде "Сокол" сфокусировался на сохранении преимущества. На площадке было много борьбы и мало моментов. В конце концов цифры на табло столичного Дворца спорта ни киевляне, ни херсонцы уже не сумели изменить.

Итак, "Сокол" стал первым финалистом хоккейного первенства. В решающей серии столичный коллектив встретится с победителем противостояния "Легион" – "Кременчуг". В настоящее время вторые ведут в серии (2:0).