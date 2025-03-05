"Сокол" выиграл регулярный чемпионат по хоккею: в плей-офф будет повторение финала

Окончательное распределение мест в регулярном первенстве стало известно лишь в последний день турнира. За лидерство боролись два столичных коллектива - "Сокол", который является действующим чемпионом страны, и "Киев Кэпиталз".

"Сокол" опережал соперников на одно очко и закрепил свое лидерство победой в заключительном матче над херсонским "Днепром" - 11:6. "Кэпиталз" также добыл три очка, одолев одесский "Шторм" (4:3), однако догнать земляков не смог.

Таким образом "Сокол" завершил регулярный чемпионат на первом месте, имея 68 очков. "Киев Кэпиталз", отстав на один пункт, остается на втором. Третьим к промежуточному финишу пришел "Шторм" (60 баллов), четвертым - "Кременчуг" (57). Этот квартет и разыграет награды в плей-офф. Для аутсайдеров первенства - "Днепра" и столичной "Крыжинки", которая проиграла все свои матчи, сезон уже закончился.

В полуфинальных сериях сыграют:

"Сокол" - "Кременчуг"

"Киев Кэпиталз" - "Шторм"

Полуфинальные серии до четырех побед начнутся в пятницу, 7 марта. Стартовые матчи пройдут на льду "Сокола" и "Киев Кэпиталз" - команд, занявших высшие позиции по итогам регулярного сезона.

Отметим, что "Сокол" и "Кременчуг" в прошлом чемпионате встречались в финале. Тогда киевляне одержали победу по итогам четырех поединков.

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Национальное первенство разыгрывается с 1993 года. За все время в турнире участвовали 74 команды, многие из которых, правда, провели лишь по 1-2 сезона. Ни один коллектив не играл во всех чемпионатах - даже "Сокол" исчезал с хоккейной карты на шесть лет.

Призерами ЧУ в разные годы становились 25 клубов, победителями - семь. Больше всего титулов у "Сокола" - 14. Далее следуют донецкий "Донбасс" (8), столичные "Беркут" (3) и АТЕК (2). По одному разу "золото" добывали - "Кременчуг" и киевские "Компаньон" и ШВСМ.