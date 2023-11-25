RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Сокол" проиграл дерби Киева и пропустил "Кэпиталз" в лидеры хоккейного первенства

Фото: "Кэпиталз" оформил победный камбек (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

"Киев Кэпиталз" одержал волевую победу над столичным "Соколом" в регулярном первенстве и завоевал лидерство в хоккейном чемпионате Украины 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Украины, регулярное первенство

"Сокол" – "Киев Кэпиталз" – 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Шайбы: Ромащенко, 05:53, Полоницкий, 12:15 – Черненко, 37:09, Панченко, 39:10, Бердникс, 56:51

 

 

Действующий чемпион оформил быстрый гол. "Соколята" открыли счет в начале первого периода, когда Ромащенко на "пятаке" удачно подставил клюшку под бросок Янишевского с дистанции. Вскоре преимущество "Сокола" удвоил Полоницкий – защитник сыграл на добивании после броска Захарова.

"Кэпиталз" вернулись в игру во второй 20-минутке. Подопечные Вадима Шахрайчука оформили две шайбы в течение трех минут под занавес периода. Сначала воспользовались большинством – Черненко из левой зоны вбрасывания мощным выстрелом отквитал один гол. А дальше Панченко подстерег шанс на "пятаке".

Казалось, что матч дойдет до третьего овертайма в трех свиданиях команд. Но не в этот раз. Развязка наступила за несколько минут до финальной сирены. В игре 4 на 3 свободное пространство получило Бердникс и мощным броском под дальнюю штангу заставил капитулировать Дьяченко.

Благодаря победе "Кэпиталз" обошел "Сокол" в турнирной таблице. Теперь команда Шахрайчука набрала 29 очков. У действующего же чемпиона осталось 27 пунктов.

К слову, ранее "Сокол" получил техническое поражение за участие незаявленного хоккеиста.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СоколЧемпионат Украиныхоккей