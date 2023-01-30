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"Сокол" вернул из Европы трехкратного чемпиона Украины

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Киев, Понедельник 30 января 2023 15:29
"Сокол" вернул из Европы трехкратного чемпиона Украины Фото: Всеволод Толстушко в рядах сборной Украины (fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Защитник сборной Украины Всеволод Толстушко будет выступать за киевский "Сокол" после выступлений в чемпионатах Венгрии и Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

29-летний воспитанник столичного гранда вернулся в родную команду. "Сокол" стремится как можно скорее заявить защитника на чемпионат.

Толстушко дебютировал на профессиональном уровне в составе киевской команды в 2011 году. Провел за "соколят" 51 матч (4 шайбы, 4 передачи) и помог получить серебряные награды в сезоне 2012/13. Далее защищал цвета "Винницких Гайдамаков", "Донбасса", "Галицких Львов" и "Кременчуга".

Завоевал два "золота" в составе дончан и чемпионский титул-2020 в составе кременчужан. Легионерский хлеб впервые попробовал в России, где играл за "Димитров" в Молодежной хоккейной лиге. Позже выступал во Франции ("Кан") и Новой Зеландии ("Кантенбери Ред Девилз").

Нынешний сезон начал в венгерской Эрстелиге. Там Толстушко сыграл 8 матчей (1 ассист), но впоследствии выпал из обоймы "Дунайвароша" из-за травмы. В декабре выступал за польский "Сянок" (11 поединков, 1 ассист). В составе сборной Украины дебютировал в 2015 году.

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