"Сокол" победой в дерби закрыл регулярный хоккейный чемпионат: известны пары плей-офф

Чемпионат Украины, регулярное первенство

"Киев Кэпиталз" – "Сокол" – 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: Черненко, 02:38, Кривоножкин, 39:19 – Захаров, 06:55, Бородай, 29:19, Чердак, 53:18

В дебюте команды обменялись шайбами. Открыли счет "Кэпиталз", когда в затяжной атаке номинальных хозяев Черненко сыграл на добивании из левой зоны вбрасывания. В ответ Захаров классно разобрался с голкипером после передачи Бабинца.

Сценарий повторился в зеркальном измерении во втором периоде. "Сокол" вывел вперед Бородай, устроив сольный проход из правой зоны вбрасывания – обошел защитника с голкипером и отправил шайбу в пустые ворота. Отыгрались "Кэпиталз" под занавес 20-минутки, когда Кривоножкин сыграл на добивании после дальнего броска Бердникса.

В финальном же периоде отличились только "соколята". Победный гол оформил Чердак, своевременно атаковавший ворота хозяев вторым темпом после выпада Бородая в меньшинстве. "Кепиталз" ответить к сирене уже не смогли.

Победой "Сокол" подтвердил лидерство в регулярке чемпионата. Подопечные Олега Шафаренко набрали 66 очков и финишировали первыми. В полуфинале плей-офф до четырех побед действующий чемпион встретится с теми же "Кэпиталз". В свою очередь вторая и третья команды – херсонский "Днепр" и "Кременчуг" – сыграют между собой.

Пары 1/2 финала чемпионата Украины по хоккею 2023/24: