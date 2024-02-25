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"Сокол" победой в дерби закрыл регулярный хоккейный чемпионат: известны пары плей-офф

Фото: "Соколята" выиграли регулярку чемпионата Украины (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Столичный "Сокол" обыграл "Киев Кэпиталз" в заключительном матче регулярного первенства чемпионата Украины по хоккею 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Украины, регулярное первенство

"Киев Кэпиталз" – "Сокол" – 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: Черненко, 02:38, Кривоножкин, 39:19 – Захаров, 06:55, Бородай, 29:19, Чердак, 53:18

 

В дебюте команды обменялись шайбами. Открыли счет "Кэпиталз", когда в затяжной атаке номинальных хозяев Черненко сыграл на добивании из левой зоны вбрасывания. В ответ Захаров классно разобрался с голкипером после передачи Бабинца.

Сценарий повторился в зеркальном измерении во втором периоде. "Сокол" вывел вперед Бородай, устроив сольный проход из правой зоны вбрасывания – обошел защитника с голкипером и отправил шайбу в пустые ворота. Отыгрались "Кэпиталз" под занавес 20-минутки, когда Кривоножкин сыграл на добивании после дальнего броска Бердникса.

В финальном же периоде отличились только "соколята". Победный гол оформил Чердак, своевременно атаковавший ворота хозяев вторым темпом после выпада Бородая в меньшинстве. "Кепиталз" ответить к сирене уже не смогли.

Победой "Сокол" подтвердил лидерство в регулярке чемпионата. Подопечные Олега Шафаренко набрали 66 очков и финишировали первыми. В полуфинале плей-офф до четырех побед действующий чемпион встретится с теми же "Кэпиталз". В свою очередь вторая и третья команды – херсонский "Днепр" и "Кременчуг" – сыграют между собой.

Пары 1/2 финала чемпионата Украины по хоккею 2023/24:

  • "Сокол" – "Киев Кэпиталз"
  • "Днепр" – "Кременчуг"

К слову, ранее сборная Украины получила соперников в финале отбора к Олимпиаде-2026.

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СоколХоккей