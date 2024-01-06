"Сокол" победил "Кэпиталз" в дерби Киева и сохранил лидерство в хоккейном первенстве

Чемпионат Украины, регулярное первенство

"Киев Кэпиталз" – "Сокол" – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: Бердникс, 10:45 – Жеребко, 00:41, 49:55

Номинальные гости открыли счет на первой же минуте. Захаров поборолся за воротами и отбросил шайбу на "пятак". Там передачу принял Жеребко и в несколько касаний протолкнул "диск" за линию.

"Кэпиталз" отыгрались в середине стартового периода. Хозяева быстро реализовали большинство 5 на 3 после штрафов для ветерана Толстушко и молодого Бородая. Бердникс решился бросить с дистанции и попал в девятку ворот Дьяченко.

Перспективный дебют, однако, не обернулся голевым фестивалем. Вторая 20-минутка прошла без шайб. А в третьем периоде отличились только "соколята". Это Жеребко прорвался по правому краю, сместился в центр и с близкого расстояния переиграл вратаря.

Благодаря победе "Сокол" остался в лидерах отечественного первенства. Действующий чемпион набрал 42 очка. "Кэпиталз" идут на 3-й строчке, имея в активе 38 пунктов. Впрочем, подопечные Вадима Шахрайчука остаются с двумя матчами в запасе.