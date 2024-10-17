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"Сокол" объявил заявку на Континентальный кубок: два новичка в обойме

Фото: "Соколята" во время одного из спаррингов (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорцив

Руководитель киевского "Сокола" Олег Шафаренко определился с перечнем, который будет защищать цвета чемпиона Украины во втором раунде Континентального кубка-2025.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал клуба.

Столичный гранд заявил на турнир 22 хоккеиста. Стартовый поединок в группе C "соколята" сыграют 18 октября против итальянского "Риттена".

Шафаренко взял на Апеннины двух вратарей – Олега Петрова и Богдана Дьяченко. Нашлись места в заявке и для двух новичков. Перед турниром "Сокол" арендовал защитника Евгения Ратушного и нападающего Никиту Сидоренко, представляющих одесский "Шторм".

Главная потеря – травмированный нападающий Василий-Юрий Качан. Ряд хоккеистов недавно имели вирусное заболевание. В свою очередь защитник Алексей Янишевский и нападающий Денис Бородай поехали на турнир с повреждениями. Впрочем, Шафаренко спрогнозировал полное восстановление дуэта к первой встрече.

Заявка "Сокола" на 2-й раунд Континентального кубка-2025:

Вратари: Петров, Дьяченко

Защитники: Толстушко, Янишевский, Рымарь, Горлушко, Полоницкий, Ратушный, Алексюк, Филимонов

Нападающие: Д. Жеребко, Чердак, Сидоренко, Захаров, Благой, Мазур, Костромитин, Ромащенко, Собченко, М. Жеребко, Бородай, Кальсин

 

 

Мини-турнир состоится в итальянской провинции Больцано 18-20 октября. "Сокол" встретится с местным "Риттеном", словенским "Есенице" и хорватским "Сисаком". В следующий раунд пробьется только победитель квартета.

К слову, украинец Чолач оказался в третьей команде "Вегаса" на старте сезона.

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СоколХоккей