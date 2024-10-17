"Сокол" объявил заявку на Континентальный кубок: два новичка в обойме

Столичный гранд заявил на турнир 22 хоккеиста. Стартовый поединок в группе C "соколята" сыграют 18 октября против итальянского "Риттена".

Шафаренко взял на Апеннины двух вратарей – Олега Петрова и Богдана Дьяченко. Нашлись места в заявке и для двух новичков. Перед турниром "Сокол" арендовал защитника Евгения Ратушного и нападающего Никиту Сидоренко, представляющих одесский "Шторм".

Главная потеря – травмированный нападающий Василий-Юрий Качан. Ряд хоккеистов недавно имели вирусное заболевание. В свою очередь защитник Алексей Янишевский и нападающий Денис Бородай поехали на турнир с повреждениями. Впрочем, Шафаренко спрогнозировал полное восстановление дуэта к первой встрече.

Заявка "Сокола" на 2-й раунд Континентального кубка-2025:

Вратари: Петров, Дьяченко

Защитники: Толстушко, Янишевский, Рымарь, Горлушко, Полоницкий, Ратушный, Алексюк, Филимонов

Нападающие: Д. Жеребко, Чердак, Сидоренко, Захаров, Благой, Мазур, Костромитин, Ромащенко, Собченко, М. Жеребко, Бородай, Кальсин

Мини-турнир состоится в итальянской провинции Больцано 18-20 октября. "Сокол" встретится с местным "Риттеном", словенским "Есенице" и хорватским "Сисаком". В следующий раунд пробьется только победитель квартета.