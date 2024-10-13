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«Сокол» получил график матчей Континентального кубка: кто в соперниках чемпиона Украины

Фото: В игре киевский "Сокол" (ФХУ)
Автор: Андрей Костенко

Киевский «Сокол» получил полный перечень оппонентов во втором раунде хоккейного Континентального кубка.

"Сокол" начнет соревнования со второго раунда. Киевляне 18-20 октября сыграют в мини-турнире с участием четырех команд. Соперниками подопечных Олега Шафаренко будут итальянский "Риттен", словенский "Есенице" и хорватский "Сисак".

Последний клуб получил право играть во втором раунде, победив в группе в первом. Хорваты прошли стартовый этап более чем уверенно, разгромив всех соперников: бельгийский "Льеж" (6:1), сербскую "Црвену Звезду" (7:1) и болгарский "Ирбис" (15:1).

Матчи "Сокола" в Континентальном кубке

  • "Риттен" – "Сокол", 18 октября, 20:00
  • "Есенице" – "Сокол", 19 октября. 16:00
  • "Сокол" – "Сисак", 20 октября. 16:00

В следующий раунд выйдет только победитель квартета. Матчи полуфинального этапа пройдут 15-17 ноября в словацкой Жилине. Победителя группы, где будут играть киевляне, уже ждут такие соперники: "Жилина" (Словакия), "Кардифф Девилз" (Великобритания) и "Арлан" (Казахстан).

"Сокол" во второй раз подряд стартует во втором раунде Континентального кубка. В прошлом году киевляне заняли третье место в группе, одержав одну победу в трех матчах, и не пробились в следующую стадию. Последний раз украинский клуб преодолевал второй раунд турнира в сезоне 2019/20, когда в следующий этап пробился донецкий "Донбасс".

Соперники "Сокола": что известно

"Риттен" – 6-кратный чемпион Италии, действующий победитель Серии А. К национальному титулу в прошлом сезоне добавил трофей Альпийской хоккейной лиги, в котором играют клубы из Италии, Австрии и Словении.

"Есенице" – 4-кратный чемпион Словении. В Континентальном кубке последний раз играл в сезоне 2022/23, выбыл в третьем раунде.

"Сисак" – 2-кратный чемпион Хорватии. В Континентальном кубке выступал в сезоне 2022/23, выбыл во втором раунде.

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