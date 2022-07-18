Зберегли зброю та знищили ворога. Нацгвардійці показали, як виходили із Сєвєродонецька

Українські захисники під час виходу із Сєвєродонецька зберегли всю зброю і боєкомплекти, а також знищили чимало російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію в Facebook .

Нацгвардійці розповідають, що, покидаючи місто, довелося вночі пройти до 10 кілометрів. Бійці використовували прилади нічного бачення та планшети, аби не заблукати. З Сєвєродонецька вдалося винести все озброєння, яке потім переправили через річку.

Щоб ворожі війська не здогадалися про відхід, українські військові прикривались вогнем з гранатометів та автоматів. Тому нацгвардійці знищили ще близько півтора взводу окупантів.