Збереження військ США в Афганістані означало б продовження війни, - Білий дім

Можливе збереження частини американського військового контингенту в Афганістані означало б продовження війни з рухом "Талібан". Президент США Джо Байден не збирався давати згоду на подальше ведення цієї операції.

За її словами, був спектр думок, представлених президенту, його команді, що займається питаннями національної безпеки, як підтверджується сьогоднішніми свідченнями Конгресу.

"Було також ясно, і ясно Байдену, що це не буде довгостроковою рекомендацією - необхідність ескалації, збільшення чисельності військ США в Афганістані. Це б також означало війну з рухом "Талібан", потенційні втрати серед американських військовослужбовців. І президент просто не був готовий приймати таке рішення. Він не вважав, що це відповідає інтересам американського народу, інтересам наших військ. Ще було ясно те, що це не стало б стійкою, довгостроковою присутністю військ", - заявила вона.

Псакі кілька разів визнала, що Байдену передавався "спектр рекомендацій", що стосувалися можливих подальших дій в Афганістані.

"Я не буду з цієї трибуни викладати такі деталі. Це приватні розмови, поради президенту США. Зрештою, незалежно від змісту рад, йдеться про його рішення, він Головнокомандувач, він президент, він вирішує, що відповідає національним інтересам. І він вважає, що нам слід завершити війну в Афганістані", - сказала представник Білого дому.