RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

В сегодняшней ситуации отставка министра энергетики неуместна, - нардеп

Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Сергей Новиков

Энергетики спасают энергетическую отрасль и отставка руководства Минэнерго в такой ситуации неуместна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Викторию Гриб.

"Ситуация, которая возникла в Раде, у меня просто вызывает испанский стыд. Испанский стыд знаете за что? За то, что мы не объединяемся сейчас, не поддерживаем правительство, не говорим и не только не говорим, а не видим, сколько делает сейчас министр энергетики и энергетики, которые спасают просто наш энергетический фронт, а поднимаем вопрос об отставке сейчас министра в такое сложное для Украины время", - сказала она.

По ее словам, как председателя подкомитета по энергетической безопасности, министр всегда отвечает на звонки и приглашения на заседания подкомитета.

Также, по ее мнению, он прилагает значительные усилия, чтобы энергетическая отрасль продолжала функционировать.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МинэнергоВерховная рада