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Сегодняшние удары РФ по Украине - это напоминание о жестокости Путина, - Белый дом

Фото: в Белом доме заявили, что ракетные удары РФ – это напоминание о жестокости Путина (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сегодняшние российские удары по Украине являются напоминанием о жестокости президента России Владимира Путина.

Об этом заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Gurdian.

"Последние ракетные удары со стороны России – это очередное напоминание миру о жестокости президента России Путина", - отметил Кирби.

По его словам, ограничение цен на российскую нефть не должно оказать долгосрочного влияния на мировые цены на энергоносители.

Ранее сообщалось, что украинские силы в ходе российской ракетной атаки 5 декабря сбили порядка 60 из более 70 ракет.

Также напомним, что ракеты попали в энергетические объекты в трех областях, что привело к очередным аварийным отключениям.

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