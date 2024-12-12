Сегодня в Украине отмечают День Сухопутных войск ВСУ: что известно о празднике

День Сухопутных войск Украины - это государственный праздник, который был установлен в Украине "…учитывая заслуги Сухопутных войск Украины как многочисленного вида Вооруженных Сил Украины в обеспечении обороноспособности государства…" В частности, согласно указу президента Украины "О Дне Сухопутных войск Украины" от 18 октября 1997 года.

Установленный праздник призван отметить вклад украинских военных в обеспечение обороноспособности страны. Этот день является признанием преданности, храбрости и профессионализма Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины - самый многочисленный самостоятельный вид ВСУ, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше. Сейчас в Украине в Сухопутных войсках служит около 250 тысяч военнослужащих.

Современные Сухопутные войска берут начало от Армии Украинской Народной Республики и Украинской Галицкой Армии времен 1917-1922 годов.

В настоящее время, во время полномасштабной войны, эти воины воюют в тяжелых условиях и в непосредственной близости к врагу. Подобно своим славным предшественникам, современные украинские военнослужащие вносят свой весомый вклад в сохранение независимого государства Украины.