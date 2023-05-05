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Сегодня РФ атаковала энергообъект в Донецкой области. Атака длилась два часа

Фото: оккупанты нанесли удар по энергообъекту в Донецкой области 5 мая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в пятницу, 5 мая, российские оккупанты нанесли удар по энергообъекту в Донецкой области. Атака длилась два часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Утром 5 мая враг снова нанес удар по энергетической инфраструктуре Украины: в Донецкой области более 2 часов продолжался обстрел объекта генерации", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что объем повреждений выясняется, несмотря ни на что - электростанция работает.

Также, как добавили в "Укрэнерго", из-за обстрелов снова возникли повреждения в распределительных сетях в Донецкой и Херсонской областях.

"В Харьковской области за минувшие сутки из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры облэнерго было обесточено около 4,5 тысячи потребителей в 3 прифронтовых районах", - констатировали энергетики.

Но это не помешало питать потребителей по резервным схемам.

"После разрешения военных и разминирования повреждения были устранены, возобновлена плановая схема электроснабжения", - добавляют в "Укрэнерго".

Как сообщалось, в ночь с 3 на 4 мая, под обстрел российских оккупантов попала теплоэлектростанция ДТЭК "Энерго". Кроме этого из-за обстрелов остались обесточенными две шахты в Торецке Донецкой области.

Напомним, во время массированного обстрела Херсонской области 3 мая была атакована деревня Степановка. Погибли три энергетика, которые занимались аварийно-восстановительными работами.

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Донецкая область