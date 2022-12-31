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Сегодня только одно желание. Зеленский поздравил украинцев с наступающим Новым годом

Фото: президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой Зеленской (facebook.com/zelenskiy.official)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с наступающим Новым годом. Главное желание для всей страны - победа, но оно воплотится не чудом, а нашим трудом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы государства.

"Желать сегодня чудес? Украинцы уже давно творят их сами. Желать настоящих друзей? Мы уже точно узнали, кто ими есть. Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали его сильно как никогда. Желать веры и надежды? Обе уже давно - в ВСУ. Желать домашнего уюта? Он там, где мы и наши близкие. Желать света? Оно - в каждом из нас, даже когда нет электричества. Желать приключений и путешествий? Сейчас украинцы получили их слишком много. Поэтому сегодня только одно желание. И оно воплотиться не чудом, а нашим трудом. Борьбой. Взаимопомощью. Человечеством. С Новым годом! Годом нашей победы", - написал Зеленский.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в новогоднюю ночь украинцы будут со светом.

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Владимир ЗеленскийНовый год