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Сегодня в Киевской области будут раздаваться взрывы возле Иванкова: что известно

Фото: в Киевской области будут раздаваться взрывы возле Иванкова (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 13 октября, с 13:00 до 15:00 в Вышгородском районе Киевской области будут раздаваться взрывы. Жителей просят не паниковать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской ОВА.

"Сегодня, 13 октября, с 13:00 до 15:00 вблизи нескольких населенных пунктов Иванковской общины в Вышгородском районе запланированы работы по ликвидации взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Поэтому, как отмечают в ОВА, в некоторых общинах, возможно, будут слышны звуки взрывов.

"Сохраняйте спокойствие и доверяйте исключительно официальным источникам информации!" - добавляют в ведомстве.

Как сообщалось, российские оккупанты в четверг утром, 13 октября, атаковали иранскими дронами-камикадзе Киевскую область.

Позже стало известно, что удары дронов зафиксированы в Бучанском районе. Всего произошли три "прилета".

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Киевская область