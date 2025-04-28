Сегодня в Киеве частично перекроют улицу Богатырскую: как изменится движение транспорта (схема)

С 28 апреля по 19 мая в Киеве частично ограничат движение транспорта на улице Богатырской из-за капитального ремонта дорожного покрытия. Ограничения будут действовать на участке от транспортной развязки на пересечении ул. Богатырской и ул. Луговой до развязки на пересечении ул. Богатырской и ул. Полярной.

Ремонтники будут разбирать старое дорожное покрытие и устраивать новые слои дорожной одежды.

На время работ движение транспорта на выезд из города будет осуществляться по одной полосе с противоположной стороны. Объехать ремонт можно будет по дороге-дублеру, соединяющей ул. Богатырскую с ул. Героев Днепра.



Схема ограничения движения на улице Богатырской в Киеве с 28 апреля по 19 мая (инфографика: КК "Киевавтодор")

В "Киевавтодоре" приносят извинения за временные неудобства и призывают водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов.