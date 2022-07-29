ua ru
Пт, 29 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чи згодні українці виконати всі вимоги заради вступу до ЄС: дані опитування

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 29 липня 2022 13:02
Чи згодні українці виконати всі вимоги заради вступу до ЄС: дані опитування Фото: лише третина готові виконати всі вимоги ЄС заради вступу (eweasterneurope.eu)
Автор: Олександр Білоус

В українському суспільстві існує консенсус щодо вступу до ЄС, який підтримують 81% громадян. Але при цьому 62% респондентів дотримуються думки, що Україна має відстоювати свої інтереси і не погоджуватися на певні вимоги заради вступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Водночас 31% респондентів вважають, що Україна має схвалювати всі необхідні закони та виконувати всі вимоги ЄС, аби тільки якнайшвидше стати членом організації.

Чи згодні українці виконати всі вимоги заради вступу до ЄС: дані опитування

Навіть серед тих, хто підтримує вступ до ЄС, більшість (59%) вважають, що потрібно відстоювати інтереси і не погоджуватися на окремі вимоги.

Чи згодні українці виконати всі вимоги заради вступу до ЄС: дані опитування

Як зазначив соціолог КМІС Антон Грушевський, якби під час опитування були вказані можливі вимоги ЄС, абсолютна більшість українців скоріше за все висловила б повну згоду і вважали, що їх треба безумовно виконувати.

"Абсолютна більшість українців погодилися б з вимогами щодо боротьби з корупцією, забезпечення справедливого правосуддя і верховенства права. Те саме стосується зменшенням впливу олігархів на політику в Україні", - сказав він.

Грушевський не виключив, що громадяни вимагали б ретельніших перемовин щодо питань соціально-економічного характеру, а також можливий спротив викликали б вимоги, пов’язані з питаннями цінностей та ідентичності.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 6-20 липня 2022 року серед 2000 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині червня 2022 року 87% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму (проти - 4%, не проголосували б - 8%). Підтримка вступу до ЄС одностайна серед представників усіх макрорегіонів та вікових груп.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Комунальні тарифи під час війни зростати не будуть. Рада встановила мораторій
Комунальні тарифи під час війни зростати не будуть. Рада встановила мораторій
DAILY
Уроки під звуки сирени. Яким буде навчання в школах і вишах в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Уроки під звуки сирени. Яким буде навчання в школах і вишах в Україні