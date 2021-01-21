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Згідно прогнозів: у Києві виключили зростання захворюваності COVID після локдауну

Київ, Четвер 21 січня 2021 13:59
Згідно прогнозів: у Києві виключили зростання захворюваності COVID після локдауну
Фото: Олег Рубан (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Києві після завершення локдауну не очікується великого зростання захворюваності COVID-19. Ситуація в столиці залишається повністю прогнозованою і контрольованою.

Про це РБК-Україна заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

Він зазначив, що очікується невелике збільшення захворюваності, однак про можливий спалах поки немає.

"Буде незначне збільшення захворюваності. Але ситуація сьогодні повністю відповідає прогнозам захворюваності на грип та коронавірусної інфекції. Ніяких жорстких заходів не потрібно вводити", - заявив Рубан.

Він додав, що з понеділка Україна повинна повернутися до адаптивного карантину. Як саме буде організовано карантин поки невідомо, однак він припустив, що кожен регіон буде приймати рішення про обмежувальні заходи виходячи з ситуації.

Нагадаємо, раніше Рубан повідомляв, що у Києві не було різкого спалаху захворюваності COVID-19. Збільшення числа нових захворювань йшло згідно з прогнозами.

Зазначимо, за минулу добу в Україні виявили 5 583 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень підтвердили в Києві - 595.

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