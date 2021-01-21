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Согласно прогнозам: в Киеве исключили рост заболеваемости COVID после локдауна

Киев, Четверг 21 января 2021 13:59
Согласно прогнозам: в Киеве исключили рост заболеваемости COVID после локдауна
Фото: Олег Рубан (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве после завершения локдауна не ожидается большого роста заболеваемости COVID-19. Ситуация в столице остается полностью прогнозируемой и контролируемой.

Об этом РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Он отметил, что ожидается небольшое увеличение заболеваемости, однако о возможной вспышке пока речи нет.

"Будет незначительное увеличение заболеваемости. Но ситуация сегодня полностью соответствует прогнозам заболеваемости гриппом и коронавирусной инфекции. Никаких жестких мер не требуется вводить", - заявил Рубан.

Он добавил, что с понедельника Украина должна вернуться к адаптивному карантину. Как именно будет организован карантин пока неизвестно, однако он предположил, что каждый регион будет принимать решение об ограничительных мерах исходя из ситуации.

Напомним, ранее Рубан сообщал, что в Киеве не было резкой вспышки заболеваемости COVID-19. Увеличения числа новых заболеваний шло согласно прогнозам.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине выявили 5 583 новых случая коронавируса. Больше всего заражений подтвердили в Киеве - 595.

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