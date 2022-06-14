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Чи згодна Україна на "референдуми", але під міжнародною егідою: відповідь Зеленського

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Київ, Вівторок 14 червня 2022 17:58
Чи згодна Україна на "референдуми", але під міжнародною егідою: відповідь Зеленського Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Україна не може погодитися на проведення так званих "референдумів" в зонах російської окупації навіть під міжнародною егідою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського для данських ЗМІ.

Зокрема, він відреагував на ідею проводити референдуми на окупованих територіях, але під міжнародною егідою.

"А вам не здається, що дуже дивно виглядає, що Російська Федерація протягом 8 років заходить на ту чи іншу нашу територію військовим шляхом, під дулами автоматами проводить якісь умовні "референдуми", абсолютно поза міжнародним правом, а є закони, є Конституція України, є закон про референдум... А якщо Російська Федерація прийде до вас? І скаже, що їй здається, що хтось ображає двох людей, які говорили російською?.. Давайте проведемо референдум, ці люди будуть на танках, будуть вбивати наших дітей", - зазначив Зеленський.

За його словами, російська сторона просто нав'язує свої наративи.

"Вони придумали наратив, ніби захищають російськомовних людей. Але більшість міст, які вони повністю зруйнували, там були російськомовні люди. Ці люди зараз переходять на українську мову тільки тому, що вони в шоці про те, що російська армія могла так вчинити з ними... І чому нам постійно потрібно нав'язувати їх бажання? Хто вони такі? Нехай вони проводять референдуми в своїй країні ... У них є з чим розбиратися, нехай у себе використовують референдуми і зброю", - додав президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія має намір прискорити анексію Донецької області та завершити її до 1 вересня.

Також стало відомо, що Москва може спробувати об'єднати окуповані території України у новий округ.

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