Угода про розблокування українських портів не досягнута, але прогрес є, - генсек ООН

Угода по розблокуванню українських портів наразі не досягнута. В ООН запевняють, що є прогрес в переговорах щодо позитивного вирішення цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkeNews .

"Я думаю, що прогрес є, але ми ще не досягли цього. Це складні речі, і той факт, що все взаємопов’язано, робить переговори особливо складними", - сказав Гутерреш.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш попереджає, що наразі не вдається домовитися з Росією про розблокування українських портів.

Нагадаємо, на початку травня в українських портах було заблоковано майже 25 млн тонн зерна. Їх не можуть вивезти, оскільки російські кораблі обстрілюють суховантажі в Чорному морі.

Керівник ОП України Андрій Єрмак вважає, що шайбільш дієвий спосіб для розблокування українських портів - супровід кораблів під конвоєм військових суден країн партнерів.

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