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В SOCAR заявили, що приєднуються до відбудови Ірпеня

Фото: в SOCAR заявили, що приєднуються до відбудови Ірпеня (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Компанія SOCAR Energy Ukraine заявила, що візьме участь у відновленні міста Ірпінь, що постраждало внаслідок вторгнення військ РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Так, компанія вже взяла участь у відновленні зруйнованої покрівлі Ірпінської школи №12 імені Заріфи Алієвої, а також заміні вікон та дверей. Крім того, буде проведено низку робіт з благоустрою парку Дружби імені Заріфи Алієвої, повідомив директор мережі Ігор Орлов.

За словами мера міста Олександра Маркушина, багато будинків, шкіл та дитячих садочків потребують реконструкції. Для цього потрібен великий ресурс та допомога.

"Ірпінь закликає всі підприємства в різних напрямках бізнесу долучитися до відновлення нашого прекрасного міста. Ми пропонуємо вам, щоб ім’я ваших підприємств на все життя було викарбовано в історії нашого Ірпеня", - додав голова Інвестиційної ради Ірпеня Володимир Карплюк.

Нагадаємо, SOCAR Energy Ukraine - мультибрендовий комплекс, який об’єднує роздрібну мережу на АЗК, велику й дрібну оптову торгівлю усіх видів пального та імпортного природного газу, а також власну логістичну систему.

SOCAR Energy Ukraine представлена в 11 областях, в яких клієнти можуть скористатися послугами 57 АЗС із зручною інфраструктурою навколо: маркети, ресторани, безкоштовні Wi-Fi, телефон, зарядки для смартфонів, вбиральні, зокрема інклюзивні.

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инфраструктураИрпень