SOCAR за два місяці відбудувала школу в Ірпені

1 вересня учні прийшли до відремонтованої школи №12, яка ще декілька місяців тому була напівзруйнована загарбниками. Тепер вона має новий дах, вікна та вітражі, оновлений фасад, відремонтовані класи та кабінети, спортзал, який найбільше постраждав від вибуху, а також встановлені санвузли в бомбосховищі.

"Для нас велика радість повернути дітям можливість навчатися в стінах рідної школи. Для SOCAR справа честі підтримувати Україну та українців у будь-які часи, а особливо - зараз, коли так багато руйнувань й багато хто потребує допомоги", - зазначив директор мережі SOCAR Ігор Орлов.

"Ми вдячні компанії SOCAR за долучення до відновлення нашого міста й школи №12 зокрема. Тепер діти мають змогу розпочати новий навчальний рік, як належить - у гарному відремонтованому приміщенні", - заявив Ірпінський міський голова Олександр Маркушин, який нещодавно оголосив про створення "Фонду відновлення Ірпеня" який мер заснував разом з головою Інвестиційної ради Ірпеня Володимиром Карплюком та нардепом Сергієм Тарутою.

“Ірпінь розпочав співпрацю з компанією SOCAR ще 2014 року. З того часу український менеджмент компанії показав приклад ефективного державно-приватного партнерства та міцної україно-азербайджанської дружби. Переконаний, що це тільки початок великої історії співпраці”, - додав голова Карплюк.

Нагадаємо, SOCAR Energy Ukraine - мультибрендовий комплекс, який об’єднує роздрібну мережу на АЗК, велику й дрібну оптову торгівлю усіх видів пального та імпортного природного газу, а також власну логістичну систему.

SOCAR безкоштовно заправляє спецтранспорт - машини швидкої допомоги та ДСНС. Благодійний фонд "SOCAR Благо" разом з БФ "Твоя опора" надає гуманітарну й медичну допомогу лікарням та мирним жителям.

АЗК SOCAR є доступними для маломобільних груп населення. Один із напрямків соціальної відповідальності компанії - популяризація безбар'єрності у суспільстві. У листопаді 2020 року компанія долучилася до спільноти "Бізнес без бар’єрів" та приєдналася до ініціативи першої леді Олени Зеленської - Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.