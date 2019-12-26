Власники знеструмили київський пансіонат, де через проблеми з проводкою загинула людина

Через високий рівень пожежної небезпеки Окружний суд Києва зобов'язав власників пансіонату "Джерело" в Пущі Водиці обмежити електропостачання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення директора ТОВ "Джерело Пущі Водиці" В'ячеслава Гомоная на сторінці пансіонату "Джерело" у Facebook.

За його словами, дане рішення є вимушеним і пов'язано з необхідністю забезпечити безпеку життя і здоров'я людей, які знаходяться на території пансіонату, а також продиктовано вимогами ГУ ДСНС в м. Київ.

Директор пансіонату зазначив, що судове рішення має на увазі повне відключення електропостачання пансіонату до усунення 56 порушень, виявлених перевіркою ГУ ДСНС в м. Київ. В рамках даної перевірки у вересні 2019 року фахівці ДСНС присвоїли ризику виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій найвищу категорію.

За словами Гомоная, перевірка була викликана трагічним випадком, що стався в пансіонаті "Джерело" в кінці 2018 року. Тоді в одній з кімнат пансіонату через несправність систем електропостачання сталася пожежа і загинув один з його мешканців - переселенців.

Гомонай також заявив, що на сьогоднішній день пансіонат є небезпечним для проживання і порівняв масштаби можливої трагедії з останніми подіями в Одесі і заявив, що, згідно з рішенням Окружного суду м. Києва, електропостачання буде відновлено тільки після того, як будуть усунені всі зауваження ДСНС.

З 2014 року територія пансіонату "Джерело" (ТОВ "Джерело Пущі Водиці") зайнята переселенцями з Криму, Донецької та Луганської областей. З початку військових дій на території України в пансіонаті проживало понад 180 осіб.

За заявою директора ТОВ "Джерело Пущі Водиці", протягом 5 років особи, які там проживають довели стан інфраструктури та будівлі пансіонату до критичного рівня, при цьому не даючи можливості працівникам пансіонату контролювати стан внутрішньобудинкової проводки. У той же час, Департамент соціальної політики КМДА, підтвердив, що пансіонат не придатний для проживання, будівля знаходиться в аварійному стані, а системи електро-, водо-, та теплопостачання потребують термінового ремонту.

Директор пансіонату пов'язує це з розкраданням інфраструктури пансіонату його жителями. І говорить про те, що ситуація тільки погіршилася, а всі спроби знайти порозуміння з мешканцями-переселенцями і забезпечити повне усунення зауважень перевірок ГУ ДСНС на сьогодні залишаються безуспішними.

Гомонай також повідомив, що з 2015 року керівництво пансіонату спільно з представниками місцевої влади намагається вирішити проблему переселенців. Так, у 2015 році, під керівництвом начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та охорони навколишнього середовища КМДА Ткачука Р. С. була організована поїздка представників мешканців пансіонату "Джерело" в м. Кривий Ріг, Нікополь і Павлоград з метою ознайомлення розміщення в модульних містечках. Однак, за його словами, бажаючих змінити місце проживання не знайшлося. Крім того на території був організований інформаційний пункт для вибору варіантів зміни місця перебування на території України (Харків, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград), проте, жоден з варіантів, крім отримання житла в місті Київ, мешканців пансіонату не цікавив. Директор пансіонату "Джерело" також повідомив, що представники пансіонату ініціювали безкоштовне надання їм земельних ділянок в Київській області, а також можливість переїзду в приміщення, які повністю адаптовані для цілорічного проживання, але незважаючи на це більшість переселенців відмовилися переїжджати.

Як раніше повідомлялося, в Старобільському обласному психоневрологічному інтернаті 22 грудня сталася пожежа, жертвами якої стали 4 людини. За попередньою версією, причиною пожежі стала несправність електромережі.

5 грудня після трагічних подій в Одеському коледжі президент Володимир Зеленський доручив Кабміну провести перевірку стану протипожежної безпеки дитячих садків, шкіл, профтехнічних закладів та вищих навчальних закладів, гуртожитків, закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення, державних об'єктів критичної і транспортної інфраструктури. Зеленський вимагав "жорстко реагувати на факти виявлених порушень пожежної або техногенної безпеки".