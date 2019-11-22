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Власник "Укртелекому" не порушує інвестиційні зобов'язання, - аналітика

Новини » Економіка     22.11.2019 - 13:29
Власник "Укртелекому" не порушує інвестиційні зобов'язання, - аналітика
Ілюстративне фото (facebook.com pr ukrtelecom)

У ЗМІ вважають претензії Фонду держмайна необґрунтованими

Власник "Укртелекому" не порушує зобов'язання приватизаційного договору, претензії Фонду держмайна необґрунтовані. Про це йдеться у матеріалі інтернет-видання "Апостроф" "Справедливості заради".

Автор нагадав, що ще в травні 2017 року Фонд держмайна подав позов з метою розірвати договір купівлі-продажу 92,79% акцій "Укртелекому" з компанією "ЕСУ", яка в ході приватизації в 2011-му році виступила покупцем телеком-оператора. Причиною позову ФДМ назвав нібито невиконання інвестором двох з п'ятдесяти зобов'язань приватизаційного договору – інвестування в розвиток компанії в розмірі 450 млн доларів, а також добудову та передачу в держвласність лінії спецзв'язку.

"В "ЕСУ" впевнені, що претензії ФДМ не витримують ніякої критики. Наприклад, про те, що інвестор, нібито, не побудував і не передав державі телекомунікаційну мережу спеціального призначення. В реальності мережа давно побудована, і фактично експлуатується відповідними державними структурами. Формальною зачіпкою для позову став той факт, що Держспецзв'язок відмовився підписати акт приймання цієї мережі (що не заважає, до речі, цьому ж відомству нею користуватися). Варто зауважити, що в ході другого кола розглядів суди таки погодилися з тим, що "ЕСУ" зробила все від себе залежне для виконання цього зобов'язання і в цій частині договір не можна вважати порушеним. Ці висновки остаточно підтвердив і Верховний суд", - йдеться в матеріалі.

Що стосується другого зобов'язання щодо інвестування в розвиток компанії 450 млн доларів, автор зазначає, що інвестор вклав набагато більше зазначеної в приватизаційному договорі суми, що дозволило зробити хронічно збиткову державну компанію прибутковою, коли власником став приватний інвестор.

"На виконання післяприватизаційного розвитку "Укртелекому" за 5 років, починаючи з 2011 року, було витрачено набагато більше зазначеної суми. І ці кошти досягли своєї мети: об'єктивні фінансові дані телекомоператора, які стабільно покращуються, починаючи з 2013 року, тому підтвердження. Прибутковість компанії зростає від року до року – незважаючи на несприятливі зовнішні економічні фактори. Мається на увазі і складна ситуація в країні через військові дії, і глобальна тенденція падіння фіксованої телефонії", - повідомляється в матеріалі.

Автор підкреслює, на претензії Фонду держмайна у покупця "Укртелекому" є своя тверда позиція: за роки, поки підприємство перебуває у приватній власності, жодного порушення післяприватизаційних зобов'язань з боку інвестора не було.

За інформацією ЗМІ, найбільш вдалими операціями в історії вітчизняної приватизації економісти вважають продаж "Криворіжсталі" та "Укртелекому". Перша угода в 2005 році принесла до бюджету країни 24,2 млрд грн, друга – 10,6 млрд грн (2011 рік). При чому при повторному продажу "Криворіжсталі" вдалося виручити в п'ять разів більше, ніж при первинній приватизації. Однак фахівці впевнені, що цей успіх реприватизації повторити не вдасться.

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