Собрали все фишки и функции новых Айфонов, которые побудят вас обновиться

В сентябре Apple порадовали поклонников четырьмя новыми моделями фирменных смартфонов. Спустя три месяца после релиза, когда ситуация с поставками стабилизировалась, а обновления iOS решили возможные баги на запуске, предлагаем ознакомиться с важнейшими нововведениями в смартфонах, которые заставят вас поменять свой текущий телефон на новинки от Эппл.

Новые камеры, которые снимут все

В 2023 году в продажу поступили 4 модели гаджетов:

В модели Pro Max появилась перископическая камера. Это значит 5-кратное оптическое увеличение при съемке. Модель заметно упрощает сценарии, когда нужно запечатлеть красоту далеких гор, сооружений и убегающих животных.

Однако и обычные модели 15 и 15 Plus получили продвинутую систему: 48 Мп с кропом для 2-кратного зума без потерь. Это позволяет снимать в деталях кого угодно и что угодно.

Многие производители злоупотребляют гонкой мегапикселей, выпуская камеры на 64–100–200 Мп, которые «зашумляют» картинку. А тут оптимальный вариант, когда детализации хватает, но минимум искажений.

Dynamic Island и USB-C для всех без исключения

Раньше только Про могли похвастаться вырезом Dynamic Island, тогда как базовые модели составлялись с устаревшей «челкой». Но в 15-й линейке «Динамический островок» стал атрибутом всех моделей. И это сильно меняет восприятие дизайна.

То же касается разъема Lightning. Макбуки, Айпады последних поколений, наушники, внешние накопители, другие гаджеты — все перешло на USB-C. Поэтому многие владельцы Айфонов вынуждены были носить с собой дополнительный кабель для зарядки. Сейчас можно заряжать всю технику Apple одним шнуром и одним ЗУ, что очень удобно для всех, кто работает «на ходу».

Кнопка Action — привычки в один клик

Пользователям Pro-моделей выпала еще одна приятная новинка. Речь идет о размещении переключателя режимов на боковом ребре в виде кнопки Action. Ранее эта клавиша отвечала только за включение и выключение звука. И в конце 2023 года такой ограниченной функциональности было недостаточно.

В новых «прошках» можно запускать любое действие: от стандартного включения диктофона или камеры до пользовательских ярлыков из меню «Команды». Это позволяет экономить массу времени.

Первое знакомство с чипом A17 Bionic

Производительность — это ключевой компонент смартфона. И прошлогодний A16 Bionic в моделях Pro всем пришелся по душе. В этом году вышел A17 Bionic, Pro, который в вычислениях быстрее на 10%, а в графике — на 20%.

Добавим к этому трассировку лучей, как в передовых игровых ПК, улучшенную в 4 раза. Благодаря аппаратному модулю обработки Ray Tracing в играх появились реалистичные тени, освещение, отражения. Вместе с энергоэффективным 3-нанометровым техпроцессом обеспечивается фантастический скачок быстродействия по всем фронтам.

Линейка Айфон 15 предоставляет все для обновления

Серия iPhone 15 предоставляет максимум возможностей пользователям — каждая модель получила важнейшие нововведения, которые принесут пользователям явную пользу: будь то профессиональная съемка, мобильный гейминг или просто повседневное использование. Все это приправлено множеством цветов и конкурентными ценами с учетом разных потребностей. iPhone 15 оставляет лишь приятный выбор — какой именно вариант сделать своим новым смартфоном.