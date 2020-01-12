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Соболев звернувся до прокуратури із заявою про погрози

Новини » Суспільство     12.01.2020 - 13:39
Соболев звернувся до прокуратури із заявою про погрози
Фото: місце стрільби (kiev.informator.ua)

Погрози надходили від адвоката Михайла Іванюка

Депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв та його дружина Інна звернулись до прокуратури із заявою про погрози після того, як у грудні в результаті замаху на депутата загинув його 3-річний син. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на hromadske.

За словами Соболєвих погрози надходили від адвоката Михайла Іванюка на позивний "Булат" - колишнього представника полку "Азов", який очолював там внутрішню розвідку, так звану Метеослужбу, також працював поліцейським, або ж, ймовірно, працює і зараз. Його прізвище потерпілі називали серед восьми, яким радили пройти поліграф.

"Писав адвокат Іванюка: "Він готовий на все". А я не розумію, що значить на все. На погане, на хороше? Після того, як вбили мою дитину. А чому він пише саме мені, а не чоловіку? Так я теж готова на все", - розповіла дружина Соболєва.

В самій заяві вказано, що адвокат нібито намагався домовитися з потерпілими.

"Андрій Циганков (адвокат Михайла Іванюка, - ред.) пропонує погодити можливі дії, які б дозволили Михайлу Іванюку уникнути участі у кримінальному провадженні та унеможливити проведення стосовно нього будь-яких слідчих (розшукових) та негласних слідчих дій", - йдеться у заяві.

Раніше Соболєв заявив, що звернувся до генпрокурора з проханням відреагувати на його запит передати справа про вбивство сина в Головне слідче управління Нацполіції.

Як відомо, замах на депутата В'ячеслава Соболєва відбулося 1 грудня 2019 року на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівській у Києві. Невідомі розстріляли автомобіль Range Rover, в якому знаходився Соболєв з сім'єю. В результаті обстрілу загинув його малолітній син.

У Харкові намагалися підірвати колишнього бойового командира ЗСУ Соболєв назвав ймовірних замовників замаху на нього
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