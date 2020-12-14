Соболєв: "Батьківщина" наполягає на створенні антиковідного фонду 

У бюджеті на 2021 рік потрібно передбачити створення антиковідного фонду, який буде чітко передбачати всі необхідні умови його використання.

Про це заявив заступник голови партії "Батьківщина" Сергій Соболєв під час виступу на засіданні погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій та комітетів.

"Якщо цього року не будуть здійснені виплати лікарям, медикам, молодшому персоналу, вчителям, то наступного року в нас може не залишитися ані лікарів, ані молодшого медичного персоналу. Ті пропозиції, які роблять наші найближчі сусіди, фактично дають можливість цим спеціалістам зі знанням мови виїжджати на зарплати, які в десятки разів вищі, ніж те, що пропонується у цьому бюджеті", - заявив нардеп.

Тому, наголошує Соболєв, фракція "Батьківщина" наполягає на створенні антиковідного фонду з чітко зафіксованою позицією щодо його використання.

"Це і безоплатне вакцинування, це й підтримка вчителів, лікарів, молодшого медичного персоналу. Це дасть можливість принаймні у цьому найважчому році отримувати достойну зарплату людям, які сьогодні знаходяться на передовій", - запевнив політик.

Резюмуючи, Соболєв закликав цього тижня уважно переглянути всі позиції бюджету і врахувати всі необхідні аспекти.

Нагадаємо, в Україні фіксують спад нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразилась 6451 людина. Найбільше заражень за добу в Києві, Одеській та Київській областях.

Однак, 13 грудня було здійснено 25 582 тестування (зокрема методом ПЛР - 20 493, методом ІФА - 5 089).