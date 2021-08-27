Збирайте врожай подарунків від "БыстроЗайм"
Останні дні літа і перші тижні осені — час збирати врожай подарунків!
Так вважає «БыстроЗайм» — перша в Україні фінансова організація, яка вже 10 років надає швидкі онлайн і офлайн позики до зарплати.
Тож до 10 вересня кожен клієнт «БыстроЗайм» автоматично стає учасником розіграшу гаджетів, покликаних зробити осінь більш яскравою і веселою.
Який з подарунків можна отримати
У день розіграшу буде визначено шість переможців. Кожен з них отримає один з наступних гаджетів:
- Sony Playstation 5 — 1 шт.
- Ігровий ноутбук ASUS TUF Gaming F15 — 2 шт.
- Планшет Samsung Galaxy Tab A7 — 3 шт.
Як взяти участь в акції
- Візьміть онлайн кредит або позику готівкою в «БыстроЗайм»;
- Автоматично станьте учасником розіграшу одного з подарунків, який відбудеться 13 вересня;
- Слідкуйте за новинами на сторінках компанії у Facebook, Instagram та Telegram. Там ми повідомимо ім'я та по-батькові переможця та номер його кредитного договору.
Пропозиція актуальна для всіх, хто візьме позику в період з 25 серпня до 10 вересня.
Пропозиція дійсна як для нових клієнтів, так і для тих, хто вже брав кредит у «БыстроЗайм».
Беріть участь в акції і збирайте свій урожай подарунків!