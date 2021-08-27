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Збирайте врожай подарунків від "БыстроЗайм"

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П'ятниця 27 серпня 2021 10:50

Збирайте врожай подарунків від &quot;БыстроЗайм&quot;Останні дні літа і перші тижні осені — час збирати врожай подарунків!

Так вважає «БыстроЗайм» — перша в Україні фінансова організація, яка вже 10 років надає швидкі онлайн і офлайн позики до зарплати.

Тож до 10 вересня кожен клієнт «БыстроЗайм» автоматично стає учасником розіграшу гаджетів, покликаних зробити осінь більш яскравою і веселою.

Який з подарунків можна отримати

У день розіграшу буде визначено шість переможців. Кожен з них отримає один з наступних гаджетів:

  1. Sony Playstation 5 — 1 шт.
  2. Ігровий ноутбук ASUS TUF Gaming F15 — 2 шт.
  3. Планшет Samsung Galaxy Tab A7 — 3 шт.

Як взяти участь в акції

  1. Візьміть онлайн кредит або позику готівкою в «БыстроЗайм»;
  2. Автоматично станьте учасником розіграшу одного з подарунків, який відбудеться 13 вересня;
  3. Слідкуйте за новинами на сторінках компанії у Facebook, Instagram та Telegram. Там ми повідомимо ім'я та по-батькові переможця та номер його кредитного договору.

Пропозиція актуальна для всіх, хто візьме позику в період з 25 серпня до 10 вересня.

Пропозиція дійсна як для нових клієнтів, так і для тих, хто вже брав кредит у «БыстроЗайм».

Беріть участь в акції і збирайте свій урожай подарунків!

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