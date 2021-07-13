Збирав інформацію про посадовців і військових: СБУ затримала агента російської розвідки

Контррозвідники Служби безпеки України викрили громадянина України, завербованого Головним розвідуправлінням РФ. Його затримали в Кіровоградській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
За даними спецслужб, зловмисник збирав інформацію про місцевих посадовців і військовослужбовців за завданням РФ.
"Ці дані спецслужби РФ хотіли використати для подальшого вербування та конфіденційного співробітництва", - наголошують в СБУ.
За виконану "роботу" агент отримував перекази на банківську картку російськими рублями.
Затриманому вже повідомлено про підозру за статтею "Державна зрада".