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Зняли військову форму і приїхали: принц Гаррі відзначив українців в "Іграх нескорених"

Принц Гаррі на "Іграх нескорених" (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Принц Гаррі прокоментував участь в "Іграх нескорених" участь української команди. За його словами, дивно, що багато українських учасників Ігор воювали і після змагання продовжать нести службу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Це дуже емоційно думати про те, що представники української команди застрибнули в автобус і приїхали. Думаю, що всі повинні знати й пам'ятати, що переважна більшість української команди воювали. Вони зняли військову форму, і приїхали сюди. І після закінчення змагань вони повернуться. Це неймовірно, що вони тут", - сказав принц Гаррі.

Принц також зазначив, що ці ігри не були б такими, як є без команди України. Чотири члени команди загинули після нападу Росії.

"Ігри нескорених" проходять в Гаазі з 16 по 22 квітня 2022 року. Українська команда представлена у восьми видах спорту, в тому числі в плаванні, бігу, штовханні ядра, стрільбі з лука, баскетболі на візках. Ці міжнародні спортивні змагання заснував британський принц Гаррі, герцог Сассекський. У змаганнях беруть участь військовослужбовці та ветерани, які отримали травми, поранення, контузії або захворювання під час виконання бойових завдань при захисті батьківщини.

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