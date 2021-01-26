СНО-3, пандемія та Договір про відкрите небо: про що говорили Байден та Путін

В ході першої телефонної розмови президенти США та Росії - Джо Байден та Володимир Путін - обговорили нагальні питання двосторонніх відносин. Путін також привітав Байдена з початком роботи по посаді президента.

Про це розповіли в прес-службі Кремля.

Лідери країн обговорили продовження договору про скорочення ядерної зброї (СНО-3), зокрема, виразили задоволення обміном нотами щодо досягнення домовленостей.

"Найближчими днями сторони завершать всі необхідні процедури, що забезпечують подальше функціонування цього важливого міжнародно-правового механізму взаємного обмеження ракетно-ядерних арсеналів", - заявили в Кремлі.

Також в контексті міжнародних тем президенти торкнулися питань виходу США з Договору про відкрите небо, збереження ядерної угоди з Іраном, а також війни в Україні.

Оновлено 21:32.

У Білому домі розповіли, що під час розмови з російським президентом Байден підтвердив підтримку територіальної цілісності України з боку США. Також президент США підіймав питання російського втручання в американські вибори, отруєння Олексія Навального та хакерські атаки.

"Президент Байден чітко дав зрозуміти, що США будуть рішуче захищати свої національні інтереси від дій Росії, які завдаватимуть шкоди нам або нашим союзникам", - заявили у Білому домі.

Крім того, обговорювалася можливість співпраці між Росією та США в рамках боротьби з пандемією коронавірусу. У Кремлі говорять, що бесіда лідерів мала діловий та відвертий характер.

Нагадаємо, сьогодні у Кремлі заявили про телефонну розмову Путіна з Байденом. Це перша розмова між лідерами після початку президентства Байдена.