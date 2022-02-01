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Дженніфер Лопес проведе концерт у метавсесвіті

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Вівторок 01 лютого 2022 18:43
Дженніфер Лопес проведе концерт у метавсесвіті Фото: американська акторка й співачка, Дженніфер Лопес (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Snap, якій належить застосунок Snapchat, планує організувати віртуальний концерт зі співачкою Дженніфер Лопес. Глядачі зможуть переглянути виступ в якості аватарів Bitmoji.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Engadget.

Snapchat влаштовує віртуальний концерт за участю Дженніфер Лопес

Разом з Дженніфер Лопес виступатиме й колумбійський співак Малума.

Сам концерт не проходитиме у застосунку Snapchat, однак охочі зможуть отримати доступ до шоу після авторизації у спеціальному вебсайті через власні логіни. Аватари Bitmoji відображатимуться як глядачі у натовпі.

Зокрема, Snap планує й деякі інтерактивні ефекти, як, наприклад, можливість запустити "хвилю" під час концерту або ж організувати віртуальні лазерні ефекти. Лопес та Мамула також виступатимуть у вигляді аватарів.

Виступ запланований на 3 лютого й триватиме протягом 10 хвилин.

Варто відзначити, що віртуальні концерти стали першим кроком досвіду у метавсесвіті. За словами виконавчого директора Snap AR Софії Домінгес, компанія розраховує побачити майбутнє у якому люди зможуть об’єднати фізичний та віртуальний світ, а не лише "втікати" від реальності.

Як приклад віртуального концерту, можна пригадати виступ американського репера Тревіса Скотта у відеогрі Fortnite.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що для користувачів Instagram стала доступна нова функція у вигляді створення персоналізованого аватара.

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