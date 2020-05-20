Зниження "зелених" тарифів без реструктуризації кредитів в держбанках практично неможливе, - Тинний

Проведення ретроспективного зниження "зелених" тарифів практично неможливе без одночасної реструктуризації кредитів в державних банках, виданих для будівництва об'єктів відновлюваної енергетики.

Про це в авторській колонці на “Економічній правді" заявив підприємець Ігор Тинний, один з найбільших інвесторів у відновну енергетику в Україні.

На його думку, зниження "зелених" тарифів без відповідної реструктуризації боргів призведе до дефолту для багатьох підприємців.

"Держбанки видали кредитів інвесторам у ВДЕ на суму понад 1 млрд євро. У середньому кредити видавалися на 5 років, з яких пройшли вже 1,5-2 роки. Приблизно стільки ж кредитів видав ЄБРР", - пише бізнесмен.

В найближчі 4 роки на виплати по тілу кредитів потрібно 400-500 млн євро щорічно, що стане неможливим при істотному зниженні діючих "зелених" тарифів. Виходом може стати реструктуризація боргів, однак постанова НБУ №351 забороняє продовження терміну виплат, вважає експерт.

"Оскільки уряд наполегливо вимагає великих "жертвоприношень", а вільний (після обслуговування кредитів) грошовий потік багатьох проектів при цьому стає негативним – інвестори вимагають скасування постанови НБУ №351, яке де-факто забороняє продовжувати терміни погашення кредитів", - заявив Тинний.

Він також додав, що при продовженні терміну погашення кредитів до 7-10 років погодитися зі зниженням "зелених" тарифів інвесторам було б легше.

Нагадаємо, раніше Тинний заявляв, що пандемія Cоvid-19 вимагає мобілізації всього українського суспільства і бізнесу, особливо в ситуації, коли після введення жорсткого карантину багато українських сімей опинилися на межі виживання, а бізнес переживає далеко не кращі часи.