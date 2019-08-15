Зниження ціни газу для Луганської ТЕС було єдиним виходом, - директор департаменту ЖКГ

Завдяки прийняттю Кабінетом міністрів України рішення про спеціальну ціну газу для Луганської ТЕС, в області не буде віялових відключень. Про це повідомив директор департаменту ЖКГ Луганської обладміністрації Віталій Сурай, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".

"Ми були ініціаторами перед прем'єром прийняття цієї постанови через надзвичайну ситуацію - перехід ТЕС з вугілля на газ. Це необхідно, щоб область залишилася з електроенергією, щоб не було віялових відключень, тому що у випадку її зупинки у нас більш ніж 50% - дефіцит потужності. Це життєво важливе рішення було прийнято", - зазначив Сурай.

За його словами, складна ситуація виникла через неможливість постачати вугілля станції по залізниці (РФ заблокувала постачання вугілля на станцію). Для відновлення постачань вугілля на ТЕС необхідно будувати залізницю.

"Питання будівництва залізниці пов'язане з поставками вугілля. Це вантажоперевезення, можливість пустити постачання вугілля на цю станцію. Тому що сьогодні єдиний шлях - через РФ, з боку Ростовської області. Це питання логістики, про яку ще в 2015 році говорили, з'єднати дві залізничні гілки - одна з Станиці Луганської в бік РФ, друга - Попасна-Куп'янськ, між ними немає повідомлення, вони роз'єднані, це стратегічне питання, дорогу треба будувати. Тоді можна буде поставляти на станцію вугілля", - розповів Сурай.

Директор департаменту ЖКГ Луганської обладміністрації вважає, що без зниження ціни газу для Луганської ТЕС в області були б проблеми з енергопостачанням.

"Рішення про ціну газу - дуже важливе. В кінці серпня у ТЕС є платежі НАК "Нафтогаз України", а той обсяг фінансових коштів, які вона заробляє при продажі електроенергії за максимальним тарифом, його недостатньо, був би небаланс в платежах, "Нафтогаз" позбавляв би номінацій, просто перекрили б газ, і область би знеструмили", - вважає Сурай.

Повідомляється, що Кабінет міністрів України 14 серпня ухвалив рішення про зниження вартості газу для Луганської ТЕС через надзвичайну ситуацію.

Також зазначається, що Луганська ТЕС може отримувати вугілля залізницею тільки з російської території, тому що під'їздів до електростанції з контрольованої українською владою території немає. ТЕС забезпечує електроенергією північ Луганської області, близько 1 млн споживачів. З 29 липня Луганська ТЕС перейшла на використання газу через відсутність запасів вугілля внаслідок введеного Росією обмеження на поставки вугілля в Україну.