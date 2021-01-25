ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Зниження цін за використання вагонів УЗ відповідає ринковій ситуації, - "АрселорМіталл"

Кривий Ріг, Понеділок 25 січня 2021 10:53
Зниження цін за використання вагонів УЗ відповідає ринковій ситуації, - "АрселорМіталл"
Фото: "Укрзалізниця" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Зниження "Укрзалізницею" цін за використання вагонів є позитивним фактором та кроком вперед до своїх клієнтів.

Про це заявив заступник гендиректора "АрселорМіталл" Кривий Ріг Володимир Ткаченко.

"Ринок він у тому й полягає, що є різна пропозиція з різних джерел. Те, що УЗ сама доклалася до того, щоб цей ринок існував, і зараз сама живе у ньому - це, звичайно, позитивний фактор. А те, що ціни стали нижчими і пропозиції стали нижчими - то сам ринок підштовхнув до цього рішення УЗ", - сказав Ткаченко.

На його думку, таке рішення УЗ є кроком компанії назустріч своїм клієнтам. Окрім того, він відзначив, що нове керівництво "Укрзалізниці" адекватно реагує на ситуацію на ринку та потреби його учасників.

"Керівництво і керівник УЗ Жмак дуже адекватна людина, дуже адекватний менеджер, досвідчений. І він відчуває, що і як потрібно робити. Я думаю, що це крок вперед до своїх клієнтів. І це крок у правильному напрямку", - додав Ткаченко.

Як відомо, АТ "Укрзалізниця" провела ряд аукціонів на довгострокове використання вагонів за ринковими цінами. Це дало змогу компанії зафіксувати вартість вагонів на високому рівні, а також отримати додатковий прибуток та гарантії збереження рухомого складу в робочому стані.

Нагадаємо, раніше глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак повідомив, що у 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії (вантажоперевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура та виробництво), а непрофільні активи (медзаклади, санаторії, спортивні споруди) будуть виставлені на продаж або передані в концесію.

Окрім того, за його словами, УЗ планує інвестувати в оновлення рухомого складу компанії і залізничну інфраструктуру 25 млрд гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Промисловість КриворожстальУкрзалізницявагоны

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся