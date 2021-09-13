Зниження темпів вакцинації: в Україні зробили 45 тисяч щеплень за добу
Фото: в Україні зробили 45 тисяч щеплень за добу (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу проти коронавірусу вакцинували 45 148 людей. В цілому за тиждень було зроблено 921 443 щеплення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.
Зокрема, вчора одну дозу вакцини отримали 16 930 людей, а повністю імунізовані (отримали другу дозу препарату) - 28 218 людей.
Як повідомляє МОЗ, протягом доби в Україні імунізували населення:
- 300 мобільних бригад,
- 1 004 пункти щеплення;
- 353 центри вакцинації.
Загалом, від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 906 742 людини.
З яких першу дозу вакцини отримали - 5 906 740 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 4 804 204 людини.
У цілому в країні проведено 10 710 944 щеплення.