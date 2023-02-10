Без снега, а на дорогах гололедица: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине осадков не ожидается. Погода будет солнечной, местами переменная облачность. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

Температура воздуха днем в среднем от -3 до +2 градусов, ночью -9 -14 градусов. На востоке и центре, а также в Карпатах ночью до -22 градусов. В то же время на юге ночью -3 -8 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня переменная облачность, без осадков. На дорогах возможна гололедица. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

В столице сегодня днем столбики термометров покажут около нуля градусов, ночью -10 -12 градусов.