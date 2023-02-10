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Без снега, а на дорогах гололедица: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: 10 февраля в Украине ожидается морозная погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине сегодня, 10 февраля, ожидается морозная, но солнечная погода. На дорогах возможна гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине осадков не ожидается. Погода будет солнечной, местами переменная облачность. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

Температура воздуха днем в среднем от -3 до +2 градусов, ночью -9 -14 градусов. На востоке и центре, а также в Карпатах ночью до -22 градусов. В то же время на юге ночью -3 -8 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня переменная облачность, без осадков. На дорогах возможна гололедица. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

В столице сегодня днем столбики термометров покажут около нуля градусов, ночью -10 -12 градусов.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца зимы.

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