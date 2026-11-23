Погода 24 ноября

Во вторник, 24 ноября, на западе Украины ожидается до -3 градусов днем и снег, на севере также снег и до -2 днем. Снежить будет и на востоке, однако там днем потеплеет до +7 градусов. В центральных областях прогнозируют от -3 до +2 градусов днем, на юге - до +6.

В Киеве завтра днем ожидается от -1 до +1 градуса, возможен снег.

Фото: погода в Украине 24 ноября (скриншот)

Погода 25 ноября

В среду, 25 ноября, на западе столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов днем, местами возможен снег. На севере без осадков и до -3 днем, на востоке - до -3 и местами снег. В центральных регионах также до -3 днем и местами будет снег. На юге ожидается до +5 градусов и возможен дождь.

В Киеве без осадков, днем до -3 градусов.

Фото: погода в Украине 25 ноября (скриншот)

Погода 26 ноября

В четверг, 26 ноября, в западных областях прогнозируется до -3 днем и местами снег, на севере - до -2, на востоке - до -4 градусов и местами снег. В центральных областях также возможен снег и до -2 градусов днем. На юге ожидается +3 и без осадков.

В столице в четверг пройдет снег, температура будет днем от -1 до +1 градуса.

Фото: погода в Украине 26 ноября (скриншот)

Погода 27 ноября

В пятницу, 27 ноября, на западе Украины без осадков и от -3 до +6 градусов днем, на севере - без осадков и до -3 днем. На востоке местами будет снег при -4 днем. В центральных областях осадков не прогнозируют, температура днем от -4 до +3 градусов. На юге возможен дождь и до +8 градусов.

В Киеве 27 ноября без осадков, днем -3 градусов.

Фото: погода в Украине 27 ноября (скриншот)

Погода 28 ноября

В субботу, 28 ноября, на западе Украины ожидается дождь и мокрый снег, днем до +6 градусов. На севере пройдет снег, температура в дневные часы опустится до -6 градусов. На востоке без осадков и -5 днем, в центральных областях - снег и до +6 градусов днем. На юге будет дождь, воздух прогреется до +12 градусов.

В Киеве в субботу ожидается снег и до -5 градусов днем.