Снег, гололедица и -9 градусов: прогноз погоды на неделю

По прогнозу синоптиков, в ближайшие трое суток в Украине ожидается небольшой снег. При этом завтра в восточных областях прогнозируется умеренный снег, днем местами с дождем. Также на дорогах ожидается местами гололедица.

В четверг, 16 февраля, на Правобережье будет без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Во вторник, 14 февраля, в Украине, и в среду, 15 февраля, в южной части прогнозируется местами порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха завтра ночью будет колебаться от -3 до +2 градусов, в восточных областях и в Карпатах от -1 до -6. При этом днем ожидается +1 +6 градусов.

В среду и четверг, температура воздуха ночью опуститься до -2 -9 градусов. Днем ожидается от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. В восточных, северо-восточных областях синоптики прогнозируют от 0 -5 градусов.

Напомним, спасатели предупредили украинцев о значительной снеголавинной опасности на высокогорье восточной части Закарпатской области 12 и 13 февраля.

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