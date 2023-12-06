Снег, дождь и мороз: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Погода в Украине завтра, 7 декабря, будет морозной в большинстве областей. Возможен снег, местами дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, завтра в Украине облачно с прояснениями. Днем на юге, в центре и Донецкой области снег и дождь. На Закарпатье и Прикарпатье ожидается снег. На остальной территории нашей страны - без существенных осадков.

Днем в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях местами налипание мокрого снега. На дорогах - гололедица.

Столбики термометров на севере днем покажут -1 -6 градусов, а ночью -5 -10. На остальной территории температура воздуха днем от -3 до +2, а на юге до +5 градусов. Ночью температура ожидается в пределах -1 -6 градусов.

Погода в Киеве

В столице облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Ветер северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха днем от -2 до -4, а ночью в Киеве от -6 до -8 градусов.

Непогода в Украине

Напомним, 1 и 2 декабря мероприятие Украины накрыла непогода. Во Львовской области из-за снегопадов и налипания снега были обесточены около 500 населенных пунктов. Также непогода оставила без света десятки населенных пунктов в Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Ранее синоптики рассказали, какая будет погода в Украине в декабре.