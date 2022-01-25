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Снігопади по всій Україні та морози до -13: прогноз погоди на завтра

Автор: Валерія Поліщук

У середу, 26 січня, по всій території України очікуються снігопади. При цьому очікується похолодання до -13 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Завтра на всій території країни вночі та вдень очікуються снігопади. При цьому вітер буде помірний, його швидкість складе 7-12 метрів на секунду.

На заході температура повітря вночі коливатиметься від -7 до -1 градусів, а вдень -3 +2 градусів. На півночі температура повітря вночі очікується в межах -11 -7 градусів, а вдень -5 0.

У східних областях вночі стовпчик термометра опуститься до -13 -10 градусів, а вдень температура повітря складе -4 -7 градусів. На півдні температура вночі коливатиметься від -10 до -6, а вдень -3 +1.

У центрі країни температура повітря складе -9 -7 градусів, а вдень -3 -1.

Погода в Києві

У середу в столиці також очікуються снігопади. Швидкість вітру складе 7-12 м / с.

Температура повітря в Києві вночі опуститься до -8 -6, а вдень прогріється до -2 0 градусів.

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Погода в Україні