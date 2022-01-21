Снігопади та різке похолодання: прогноз погоди на вихідні

Погода в суботу

22 січня в західних і північних областях прогнозуються снігопади. При цьому на решті території країни буде без істотних опадів.

Також прогнозується вітер, його швидкість складе 7-12 метрів на секунду.

На заході температура повітря вночі -8 -6 градусів, а вдень -4 -1 градусів. На півночі температура повітря вночі коливатиметься від -3 до -5 градусів, а вдень -2 0.

У східних областях вночі стовпчик термометра опуститься до -6 -8 градусів, а вдень температура повітря складе від -3 до +1 градусів. На півдні температура вночі коливатиметься від -7 до -3, а вдень -1 +1.

У центральних областях температура повітря становитиме -7 -4 градусів, а вдень -2 0.

У Києві в суботу очікуються снігопади. Температура повітря вночі -5 -3, а вдень -2 0.

Погода в неділю

23 січня снігопади очікуються на заході та сході України. При цьому в інших регіонах без істотних опадів. Швидкість вітру складе 5-10 м / с.

На заході температура повітря вночі очікується в районі -7 -4 градусів, а вдень -4 +1 градусів. На півночі температура повітря вночі коливатиметься від -11 до -4 градусів, а вдень -5 -3.

У східних областях вночі стовпчик термометра опуститься до -11 -6 градусів, а вдень температура повітря складе від -5 -1 градусів. На півдні температура вночі коливатиметься від -6 до -3, а вдень -1 +2.

У центрі країни температура повітря складе -8 -4 градусів, а вдень -4 -1.

У Києві в неділю буде без істотних опадів. Температура повітря вночі -6 -4, а вдень -4 -2.