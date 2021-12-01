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Снігопади накриють пів-України: прогноз погоди на 1 грудня

Автор: Анастасія Рокитна

У перший день зими Україну накриють снігопади у західних областях. Температура повітря на заході опуститься до 2+4 вдень, а вночі -1+1.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Снігопади будуть у Рівненській, Волинській, Тернопільській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях, а також у Києві.

Температура повітря на заході опуститься до 2+4 вдень, а вночі -1+1. На півночі країни вдень буде -1+1, і так само вночі. У східних областях збережеться сонячна погода, вдень буде -1+1, так і вночі.

У центральних областях України температура повітря становитиме -1+ 2. На півдні вдень буде +2+8, а вночі -1+1.

Прогноз у Києві

У Києві сніг. Температура повітря вдень буде -1+1, так само й вночі.

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