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Снігопади та мороз до -12: якою завтра буде погода

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики України розповіли, якою завтра буде погода. Очікується похолодання вночі до -12 градусів морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

У східній та південно-східній частині помірний мокрий сніг та дощ, у західних та північних областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. На вулицях слизько на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер очікується переважно північно-західний, 7-12 м/с, на заході країни подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі -1-6 морозу, вдень близько 0; у південних та східних областях вночі від +3 тепла до -2 морозу, вдень +1+6 тепла; в Карпатах протягом доби -7-12 морозу.

Нагадаємо, у горах оголошено штормове попередження.

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