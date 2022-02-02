Снігопади та мороз до -12: якою завтра буде погода

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на УкрГідрометцентр .

У східній та південно-східній частині помірний мокрий сніг та дощ, у західних та північних областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. На вулицях слизько на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер очікується переважно північно-західний, 7-12 м/с, на заході країни подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі -1-6 морозу, вдень близько 0; у південних та східних областях вночі від +3 тепла до -2 морозу, вдень +1+6 тепла; в Карпатах протягом доби -7-12 морозу.